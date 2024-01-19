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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلا خبرات بلا مكسرات.. رضا عبد العال يفتح النار على ثنائي منتخب مصر

رضا عبد العال
رضا عبد العال

طلب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية استبعاد الثنائى أحمد حجازي ومحمد النني من تشكيل المنتخب فى المباراة القادمة.

وأكد رضا عبد العال فى تصريحات تلفزيونية "أن الثنائى لابد وأن يكونوا على دكة البدلاء فى المباراة القادمة، رافضاً وصف الثنائى بأنهم أصحاب خبرات قائلاً بسخرية:" محدش يقولى خبرات ومكسرات".

وتابع: "أحمد حجازى لو واقف صح فى الهدف الثانى الذى دخل مرمانا مكنش الهدف دخل فينا.

واختتم : "عندك مصطفى فتحى لما شارك كان مميز، ودور الـ 16 لو صعدنا هتقابل منتخبات كبيرة ولازم فيتوريا يعيد حساباته.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

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