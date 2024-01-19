سامح شكري ونظيره الجيبوتي: نرفض أي محاولة لانتهاك سيادة الصومال على أراضيها

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم الجمعة، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا؛ للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية ذات الصلة بالوضع في السودان والصومال، حيث اتفقا حول أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق,

وأضاف السفير "أبو زيد"، أن الوزيرين أكدا خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال، وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة.

وأوضح أن الوزيرين شددا على رفضهما لأي محاولة لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها، وأهمية العمل على الحفاظ على وحدة الصومال.‎

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة، في ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وتاريخية مع الشعبين السوداني والصومالي الشقيقين.