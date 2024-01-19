عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري ونظيره الجيبوتي: نرفض أي محاولة لانتهاك سيادة الصومال على أراضيها

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي في كمبالا

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم الجمعة، خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا؛ للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية ذات الصلة بالوضع في السودان والصومال، حيث اتفقا حول أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق,

وأضاف السفير "أبو زيد"، أن الوزيرين أكدا خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال، وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة.

وأوضح أن الوزيرين شددا على رفضهما لأي محاولة لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها، وأهمية العمل على الحفاظ على وحدة الصومال.‎

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة، في ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وتاريخية مع الشعبين السوداني والصومالي الشقيقين.

أحمد أبو زيد الخارجية المصرية الدبلوماسية العامة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوضع في السودان دول عدم الانحياز سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري محمود علي يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

موضوعات متعلقة

وزيرا خارجية مصر والبحرين: تكثيف التحركات الإقليمية لوقف إطلاق النار بغزة

شكري: مصر تولي أهمية لأمن واستقرار الصومال وتعلن الاستعداد لدعمه

شكري: مصر تدعم رئاسة أوغندا لقمة دول عدم الإنحياز| صور

بعد سفر شكري إلى كامبالا.. مصر تولي اهتماماً خاصاً بحركة عدم الانحياز

سفير مصر في بكين يقيم احتفالية للترويج وجذب السياحة الصينية

السفير معتز مصطفى: مصر حريصة دائما على تقديم الدعم لجنوب السودان

وقف إطلاق النار الأبرز.. مصر والصين تصدران بيانا حول تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني في قصر التحرير.. ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية

ترشيحاتنا

آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل

بعد أداء طالب للامتحان بدلا من شقيقه في الدقهلية.. اعرف عقوبته بالقانون

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ