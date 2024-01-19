محافظ قنا يفتتح مسجد العتيق في نجع حمادي

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسجد العتيق، بأولاد نجم، في نجع حمادي، اليوم الجمعة، وذلك بحضور الدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. كما تم افتتاح مسجد الهدى بالعليقات في قوص، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 510 مساجد، منها 395 مسجدا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 يناير 2024، 11532 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و840 مليون جنيه.