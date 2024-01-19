من نوعِ MQ9.. المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف طائرةً مُسيَّرةً أمريكية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراقية استهدافَ طائرةً مُسيَّرةً من نوعِ MQ9 تابعةً للاحتلالِ الأمريكيِّ في سماءِ محافظةِ ديالى، بالسلاحِ المناسب.

وأشارت المقاومة الي ان ذلك يأتي استمرارًا بنهجِها في مقاومةِ الاحتلالِ الأمريكي في العراقِ والمنطقة، ونُصرةً لأهلِنا في غزّة، ودفاعاً عن سيادةِ العراق وأجوائِهِ المُستباحةِ من قبلِ طيرانِ قواتِ الاحتلال.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق ببيان لها أن الطائرة كانت قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت.

كما أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارَها في مواجهةِ ودكِّ معاقلِ العدو، ونَعِدُكم بالمزيد.