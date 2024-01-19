إيقاف وإقالة.. قرار عاجل ضد الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الأإفريقي لكرة القدم (كاف)، إيقاف الجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا.

وأعلن الاتحاد التنزاني، تلقيه خطابا من الكاف، يفيد بإيقاف عمروش 8 مباريات، بجانب تغريمه 10 آلاف دولار؛ بسبب تصريحاته ضد المغرب.

وقرر الاتحاد التنزاني، إقالة عمروش من تدريب المنتخب المشارك حاليا في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وذكر البيان أن الاتحاد المغربي تقدم بشكوى ضد عمروش؛ بسبب تصريحاته أن "المغرب يؤثر على كاف في ترتيب مواعيد المباريات".

وأوضح الاتحاد التنزاني، أن حامد موركورو، سيقود المنتخب فيما تبقى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويعاونه جمعة مجوندا.

وقال عمروش في تصريحات تلفزيونية، في وقت سابق: "الاتحاد المغربي يدير ويقرر كل شيء في كرة القدم الأفريقية بما في ذلك الحكام".

وتابع: "في المباراة الأخيرة بين تنزانيا والمغرب، أجبرونا على اللعب في المساء.. وكنا نريد اللعب في وقت مبكر، ولكن تم رفض طلبنا".

يشار إلى أن منتخب المغرب حقق انتصارا عريضا على تنزانيا 3-0، الأربعاء الماضي في كأس الأمم الأفريقية 2023، في مستهل مبارياته بالمجموعة السادسة التي تضم أيضا "الكونغو الديمقراطية وزامبيا".