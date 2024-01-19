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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تتحدى أبل وتطلق ميزاتها للذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

سامسونج تتحدى أبل
سامسونج تتحدى أبل وتطلق ميزتها للذكاء الاصطناعي

طرحت شركة سامسونج عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي لهواتفها الأحدث Galaxy S24 إلى جانب عدد من الهواتف الأخرى الأقدم، حيث تكون الشركة بذلك دخلت عصر الذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه متحدية بذلك عددًا من الشركات الكبيرة وعلى أسها شركة أبل. 

 

تشمل الميزات المدعمة بالذكاء الاصطناعي الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية، والتكبيرالتصغير الليلي بشكل أفضل، وميزة "Note Assist" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Samsung Notes. 

تقول شركة سامسونج أن ميزات الذكاء الاصطناعي تقود سلسلة Galaxy S إلى عصر جديد سيغير إلى الأبد كيفية تمكين الأجهزة الذكية للمستخدمين، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تضخيم كل تجربة تقريبًا في سلسلة Galaxy S24. 

وبدءًا من تمكين الاتصال الخالي من العوائق من خلال ترجمة النصوص والمكالمات الذكية، إلى تعظيم الحرية الإبداعية مع محرك ProVisual Engine من Galaxy، إلى وضع معيار جديد للبحث من شأنه أن يغير كيفية اكتشاف مستخدمي Galaxy للعالم من حولهم. .

 

وباستخدام Interpreter، يمكن ترجمة المحادثات المباشرة على الفور على شاشة عرض مقسمة حتى يتمكن الأشخاص الذين يقفون مقابل بعضهم البعض من قراءة نص مكتوب لما قاله الشخص الآخر. حتى أنه يعمل بدون بيانات خلوية أو Wi-Fi.

 

ويمكن لـ Chat Assist المساعدة في تحسين نغمات المحادثة لضمان أصوات التواصل، كما يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا الترجمة الرسائل في الوقت الفعلي بـ 13 لغة في السيارة. 

وسيقوم Android Auto تلقائيًا بتلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة، مثل إرسال الوقت المتوقع للوصول إلى شخص ما، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الاستمرار في التركيز على الطريق.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة سامسونج أعلنت أن ميزاتها للذكاء الاصطناعي لن تكون مقتصرة فقط على هواتف Galaxy S24 وإنما ستشمل عددًا من الهواتف الأخرى الرائدة، إلى جانب عدد من أجهزة التابلت المتميزة. 

 

وحصلت سلسلة هواتف سامسونج الأحدث Galaxy S24 على ميزات الذكاء الاصطناعي، كما نضم إلى هذه الهواتف عدد من الهواتف الأقدم على رأسها سلسلة هواتف Galaxy S23 الرائدة والتي تم إطلاقها العام الماضي. 

 

كما ستحصل هواتف Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 القابلة للطي وكذلك أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 الرائدة والتي تعد أحدث أجهزة لوحية للشركة. 

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