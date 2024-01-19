عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المصري يوسف المنصور يتسلم جائزة أفضل مؤلف عن مسرحيته «آخر أيام الأرض»

صدى البلد

حصل الفنان المصري يوسف المنصور، على جائزة أفضل مؤلف، في المسابقة التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح.

يوسف المنصور يتسلم جائزة أفضل مؤلف

وتسلم درع الجائزة من الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الفنان إسماعيل عبد الله، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، في حضور وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني.

وحصد المركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي، حسام عبد الله حنوف، من سوريا، عن نص "إلى الأرض خطني".

بينما فاز بالمركز الثالث، كل من أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نص "الأرض الأخيرة"، ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نص "الفردوس الأحمر".

التواجد المصري لم يقتصر على مجال التأليف المسرحي، لكن كان هناك حضور مصري قوي في جوائز البحث العلمي أيضا.

كما شهد حفل ختام مهرجان المسرح العربي تسليم دروع الفائزين في مسابقات أعوام 2020 و2021 و2022، الذين لم يتسلموا جوائزهم بسبب أزمة كورونا، وكان بينهم عدد كبير من الفائزين من مصر.

مسرحية يوسف المنصور التي فازت بالمركز الأول لعام 2023 "آخر أيام الأرض"، تتناول رغبة الإنسان في تطويع الأرض لصالح طموحاته، ورغبته في النجاح والسيطرة، ومع ازدياد غروره وإحساسه بأنه أصبح المتحكم القادر على تطويع الأرض؛ تكشر الأرض عن أنيابها، لتكشف ضعف  الإنسان وهشاشته.

وتتعرض المسرحية لمجموعة من العلماء العرب، يعملون في هيئة البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم يجدون أنفسهم أمام اكتشاف تاريخي مذهل، تنقلب بسببه حياتهم، وتتغير نفسياتهم حتى تصل بهم إلى المصير المحتوم.

WhatsApp Image 2024-01-19 at 9.53.24 PM (1)
WhatsApp Image 2024-01-19 at 9.53.24 PM (1)
WhatsApp Image 2024-01-19 at 9.53.24 PM
WhatsApp Image 2024-01-19 at 9.53.24 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X

نجوم الكرة والإعلام تآمروا عليه.. مفاجأة عبدالناصر زيدان عن إصابة محمد صلاح

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

أرخص عربية فيات في مصر

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ