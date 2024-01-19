المصري يوسف المنصور يتسلم جائزة أفضل مؤلف عن مسرحيته «آخر أيام الأرض»

حصل الفنان المصري يوسف المنصور، على جائزة أفضل مؤلف، في المسابقة التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح.

يوسف المنصور يتسلم جائزة أفضل مؤلف

وتسلم درع الجائزة من الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الفنان إسماعيل عبد الله، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، في حضور وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني.

وحصد المركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي، حسام عبد الله حنوف، من سوريا، عن نص "إلى الأرض خطني".

بينما فاز بالمركز الثالث، كل من أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نص "الأرض الأخيرة"، ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نص "الفردوس الأحمر".

التواجد المصري لم يقتصر على مجال التأليف المسرحي، لكن كان هناك حضور مصري قوي في جوائز البحث العلمي أيضا.

كما شهد حفل ختام مهرجان المسرح العربي تسليم دروع الفائزين في مسابقات أعوام 2020 و2021 و2022، الذين لم يتسلموا جوائزهم بسبب أزمة كورونا، وكان بينهم عدد كبير من الفائزين من مصر.

مسرحية يوسف المنصور التي فازت بالمركز الأول لعام 2023 "آخر أيام الأرض"، تتناول رغبة الإنسان في تطويع الأرض لصالح طموحاته، ورغبته في النجاح والسيطرة، ومع ازدياد غروره وإحساسه بأنه أصبح المتحكم القادر على تطويع الأرض؛ تكشر الأرض عن أنيابها، لتكشف ضعف الإنسان وهشاشته.

وتتعرض المسرحية لمجموعة من العلماء العرب، يعملون في هيئة البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم يجدون أنفسهم أمام اكتشاف تاريخي مذهل، تنقلب بسببه حياتهم، وتتغير نفسياتهم حتى تصل بهم إلى المصير المحتوم.

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