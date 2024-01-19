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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

صدى البلد

حقق إنتر ميلان، فوزا عريضا على لاتسيو بنتيجة 3-0، اليوم الجمعة، بملعب الأول بارك، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

سجل أهداف النيراتزوري ماركوس تورام في الدقيقة 17، وهاكان كالهانجولو من علامة الجزاء في الدقيقة 50، ودافيد فراتسي في الدقيقة 87.

بهذا الانتصار وصل إنتر ميلان إلى نهائي السوبر، ليضرب موعدا مع نابولي الذي كان قد أقصى فيورنتينا.

وأعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقرر إنزاجي الدفع بلاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في خط هجوم النيراتزوري، في المقابل، عاد شيرو إيموبيلي لقيادة هجوم نسور العاصمة.

جاء تشكيل إنتر كالتالي:

سومير - بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

في المقابل، جاء تشكيل لاتسيو من ماوريسيو ساري مدرب الفريق كالتالي:

بروفيديل - لازاري - جيلا - رومانيولي - ماوريسيتش - جندوزي - روفيلا - فيتشينو - فيليبي أندرسون - إيموبيلي - زاكايني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع نابولي في المباراة النهائية التي ستقام الإثنين المقبل، لحسم الفائز بالسوبر الإيطالي.

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