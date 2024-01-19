الوضع كارثي.. منظمة أطباء بلا حدود تنسحب من وسط قطاع غزة

انسحبت الفرق التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" من وسط قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وحذرت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في عمان، إيناس أبو خلف، من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، لا سيما في مستشفيات شمال ووسط القطاع، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت أبو خلف، إن المشهد والوضع الطبي معقد جدا في غزة، في ظل استمرار إسرائيل في الضرب بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بتوفير الحماية للمرافق الطبية.

وأكدت أن المساعدات الطبية والإنسانية لا تكفي لمواجهة خطر المجاعة والأزمة الإنسانية هناك، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الحرب.