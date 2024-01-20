بطل بلية ودماغه العالية.. سبب اختفاء محمود عبد الغفار عن الوسط الفني

يحل اليوم، السبت 20 يناير، عيد ميلاد الفنان محمود عبد الغفار، صاحب شخصية “لولو” في فيلم “بلية ودماغه العالية”، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1961.

أعمال محمود عبد الغفار

وشارك محمود عبد الغفار في العديد من الأفلام السينمائية مثل "رشة جريئة"، "بلية ودماغه العالية"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في أمستردام"، "يا انا يا خالتي"، "عسكر في المعسكر"، "الماجيك"، "على جنب يا أسطى".

وقام محمود عبد الغفار، بدور الشاعر صلاح جاهين، في مسلسل "العندليب حكاية شعب"، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل "بنت من شبرا"، "الملك فاروق"، "راجل وست ستات"، "أبو ضحكة جنان"، "ملفات سرية"، "هانم بنت باشا"، "جمهورية زفتي"، "الأقدار" "اللص والكلاب".

اختفاء محمود عبد الغفار

وكان أحدث أعمال محمود عبد الغفار الفنية هو مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “إلا أنا” عام 2021، وقبلها مسلسل “اتنين في الصندوق” عام 2020، ثم ابتعد عن الوسط الفني وبعدها أجرى عملية قلب مفتوح في شهر أغسطس 2022، وكانت الجراحة ناجحة.

وظهر محمود عبد الغفار مؤخرا في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي، بشهر نوفمبر العام الماضي 2023.