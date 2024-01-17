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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فادي خفاجة يغادر المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

فادى خفاجة
فادى خفاجة

غادر الفنان فادى خفاجة، المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه إلى حادث سيارة.

كشفت الفنانة منة جلال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة.

وقالت منة جلال، “فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد لله فى تحسن”.

وكان قد علم “صدى البلد”، من مصادر خاصة، بنقل الفنان فادى خفاجة إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة نصر، وإصابته بارتجاج فى المخ، وكسور فى أماكن متفرقة فى الجسد؛ نتيجة انقلاب سيارته.  

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الفنانة منة جلال  كشفت  عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

يذكر أن أثار الفنان فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر في مقطع فيديو عبر منصة الـ تيك توك، في حالة انهيار وشكوى. 

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