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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إن أحد الفنانين الكبار سيواجه خطرًا كبيرًا ومفاجئًا وقد لا ينجو خلال العام 2024.

ليلى عبد اللطيف 

ليلى عبد اللطيف تتوقع وفاة فنان كبير

وقالت عبداللطيف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج الحكاية على قناة "mbc مصر"، إنها ترى هذا الفنان يفارق الحياة بشكل محزن ومؤسف، معقبة: "إن شاء الله ما يصير".

ورفضت الكشف عن اسم أو جنسية هذا الفنان، متابعة: "ممكن أرفع التليفون وأكلمه عشان ياخد باله".

وعن كون هذا الخطر سيكون نوعا من أنواع المرض، قالت عبداللطيف: "الموت واحد والأسباب تعددت، الموضوع هيكون بطريقة غامضة، حد بيعمل له حاجة، وكمان هيكون امرأة أو رجل، فنان أو فنانة".

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من هي ليلى عبد اللطيف؟

ولدت فى 17 يناير 1958 (تبلغ من العمر 65 سنة).

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال.

عالمة فلك أو عرافة لبنانية.

لُقّبت بـ"سيّدة التوقعات".

لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي.

تؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان وتخيب أحياناً أخرى.

تقدم برنامجا على إحدى القنوات الفضائية.

ليلى عبد اللطيف 

توقعات ليلى عبد اللطيف

أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن توقعات ليلى عبد اللطيف عن العالم حدثت بالفعل، مثل:

توقع حدوث اضطراب سياسي في بعض الدول مثل فرنسا.

توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل والتي وقعت ببعض الدول مثل تركيا.

توقع حدوث تطور كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي.

توقعت الاتجاه بالأنظار إلى رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك.

وآخيرًا توقعت طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها عن فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لعالمة الفلك أو كما يعرفها البعض بالعرافة ليلى عبد اللطيف، تتحدث فيه بإحدى القنوات الفضائية عن توقعها لما يحدث بفلسطين، حيث أشار رواد "السوشيال ميديا" الذين شاركوا فى نشر مقطع الفيديو إلى إن توقعاتها حدثت بالفعل حيث تعانى فلسطين من دمار وخراب، وتفجيرات طالت أحد المستشفيات، وهى مستشفى المعمدانى، وفقاً لما توقعت ليلى عبد اللطيف.

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