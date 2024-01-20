مدير مصنع ملابس ينصب على شركة حكومية في 9.6 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ(9,6 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.