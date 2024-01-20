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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يضرب شركة آبل بتهديد جديد "مفاجئ" لـ iMessage.. هاتف أندرويد بتصميم متين يشبه الدبابة يتحمل الصدمات والسقوط من الارتفاعات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مصفح كأنه دبابة.. هاتف خارق شديد المتانة يقهر هواتف سامسونج

بعد أشهر قليلة من إطلاق هاتف Unihertz Tank 3، المتين المزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 23.800 مللي أمبير، كشفت شركة Unihertz عن نموذج جديد أصغر حجما وأرخص سعرا، يتميز بتصميم متين قادر على تحمل الظروف القاسية.

 

واتساب يهدد هيمنة آبل في عالم المراسلة.. هل سيخسر iMessage؟

يعد تطبيق آبل iMessage، أحد منصات المراسلة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، ولكنه يثير تساؤلات العديد من مستخدميه حول إمكانية التشغيل البيئي مع الأجهزة غير التابعة للشركة آبل الأمريكية، بينما ينتظر بعض المستخدمين الآخرين أن تحصل هواتف آيفون على دعم RCS في وقت لاحق من هذا العام.

 

الأقوى من شاومي.. موبايل Poco F5 يتلقى أندرويد 14

كشفت شركة شاومي Xiaomi، خلال الشهر الماضي عن قائمة الأجهزة المؤهلة في السوق العالمية التي ستتلقى تحديث HyperOS في الربع الأول من عام 2024.

سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra في السعودية.. جوال سامسونج الأسطوري

سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra.. أقوي هواتف أندرويد من سامسونج بل أكثرها ذكاءً وذلك بفضل تقنية Galaxy AI، القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تزود الهاتف الرائد ببعض الميزات الرائعة والجديدة التي لم يتم إطلاقها في أي هاتف من قبل، لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية سعر ومواصفات Galaxy S24 Ultra.

موبايل فخم من شاومي بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مغر

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن عائلة هواتفها الجديدة "Redmi Note 13"، التي تتضمن ثلاثة إصدارات تعمل بشبكات 5G، إلى جانب طرازين مميزين باتصال 4G، وأهم ما يميز الهواتف الجديدة هو قدرتها التصويرية الفائقة وتصميمها الأنيق وسعرها المنافس.

أحدث موبايلات جالاكسي .. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24

قامت شركة سامسونج بتجهيز هاتف Galaxy S24 بالعديد من ميزات وتحسينات الكاميرا الجديدة، يتم تشغيل بعض هذه التحسينات بواسطة المعالجات الأكثر قوة المستخدمة في تشكيلة جالاكسي S24 الجديدة، فهي من أولي الهواتف الذكية التي تقدم ميزات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعد المستخدمين في المهام الإبداعية ونمط الحياة والإنتاجية.

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