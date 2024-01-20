الأقوى من شاومي.. موبايل Poco F5 يتلقى أندرويد 14

كشفت شركة شاومي Xiaomi، خلال الشهر الماضي عن قائمة الأجهزة المؤهلة في السوق العالمية التي ستتلقى تحديث HyperOS في الربع الأول من عام 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد هاتف بوكو Poco F5، أحدث جهاز يحصل على تحديث نظام التشغيل من شاومي، بعد أن أبلغ بعض مستخدمي الهاتف الذكي بحصولهم على تحديث HyperOS الجديد من العلامة التجارية الفرعية لـ Xiaomi.



وتتلقي وحدات Poco F5، تحديث شاومي الجديد HyperOS، المستند على نظام التشغيل أندرويد 14، يحتوي التحديث على رقم البرنامج الثابت 1.0.5.0.UMRINXM، ويبلغ حجم الملف 5 جيجابايت، لذا ينصح بتنزيله عبر شبكة WiFi أو اتصال إنترنت مستقر، ويتضمن التحديث التصحيح الأمني ​​لشهر ديسمبر 2023.

تتلقي هواتف Poco F5 تحديث شاومي الجديد HyperOS

مواصفات هاتف شاومي Poco F5

يتميز هاتف شاومي Poco F5 ، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض + Full HD ، تدعم معدل 120 هرتز في الثانية، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويتمتع هاتف شاومي Poco F5، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاومي Poco F5

ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco F5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع من نوع Snapdragon 7+ Gen 2، المطور بتكنولوجيا 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام ببسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية ببسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Poco F5، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويتوفر في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر حوالي 16.000 جنيه مصري، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.