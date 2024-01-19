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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي.. أرخص هواتف Poco من شاومي

Poco M6
Poco M6

أطلقت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، هاتف ذكي جديد وصفته بأنه هاتف 5G الأقل تكلفة على الإطلاق، يتميز Poco M6 بمظهر أنيق ومواصفات عملية كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة Poco المميزة.

وتتشابه مواصفات هاتف Poco M6 بشكل كبير مع شقيقه Poco M6 Pro، الذي تم إطلاقه بالأسواق العالمية الأسبوع الماضي، ولكن الهاتف الجديد يحمل تصميما مطورا مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G فقط.

 

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مواصفات شاومي Poco M6

وحسب موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف شاومي Poco M6، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6100+، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Poco M6

ويمكن للمستخدم توسيع الذاكرة حتى 8 جيجابايت باستخدام ميزة تمديد الذاكرة، إلى جانب إضافة المزيد من سعة التخزين حتي 1 تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD المخصصة الموجودة بجانب فتحات SIM المزدوجة.

ويأتي هاتف شاومي Poco M6، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

Poco M6

وجاء هاتف شاومي Poco M6، بكاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر عمق بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويحتوي هاتف شاومي Poco M6، علي بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13.

Poco M6

ويتميز الهاتف بمستشعر لبصمة الإصبع جانبي مدمج في زر الطاقة، ويحتوي الهاتف على مكبر صوت واحد ومقبس سماعة الرأس وأيضا تطبيق راديو FM.

ويتوفر هاتف شاومي Poco M6، في الهند مقابل سعر يبدأ من 10499 روبية هندية (أي ما يعادل 3.906 جنيها مصريا) للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

Poco M6
شاومي Poco M6 Poco بوكو شاومي Poco M6

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