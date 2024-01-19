بسعر أرخص.. تخفيض كبير يصل موبايل شاومي Redmi Note 12T Pro

أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 12T Pro، في نهاية شهر مايو 2023، وقبل حلول العام الصيني الجديد، حصل الهاتف الذكي على خصم كبير.

ومقابل أقل من 200 دولار، يحصل المستهلكون الصينيون على هاتف ذكي ذي قيمة مقابل المال أكبر من المستهلكين في الأسواق الأخرى، وأصبح هاتف Redmi Note 12T Pro، يتوفر حاليا مقابل سعر يبلغ 175 دولار (أي ما يعادل 5.411 جنيها مصريا)، للمتغير بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، بدلا من 250 دولار (أي ما يعادل 7.730 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro بشاشة عرض مثقوبة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+ـ تبلغ دقتها 2460 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، ومستوى سطوع يبلغ 650 شمعة في المتر المربع، كما تدعم الشاشة محتوى Dolby Vision.

Redmi Note 12T Pro

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8200-Ultra بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، يعمل الهاتف حاليا بواجهة شاومي MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 وسيتم تحديثه إلى HyperOS استنادا إلى Android 14 قريبا.

Redmi Note 12T Pro

و يستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5080 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات، ويأتي الهاتف مزودا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو مزدوجة ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

شاومي Redmi Note 12T Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Redmi Note 12T Pro، بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثية في الخلف يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.