سعره رخيص.. شاومي تطلق موبايل 5G بكاميرا 200 ميجابكسل

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 متوسطة الفئة، والتي تأتي بمواصفات شبه رائدة مقابل سعر معقول.

مواصفات شاومي Redmi Note 13 Pro 5G

يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro 5G، بساشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus. كما تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 13 Pro 5G

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Redmi Note 13 Pro 5G

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 44 دقيقة فقط.

Redmi Note 13 Pro 5G

وتتضمن بقية ميزات هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر ومكبرات صوت استريو وDolby Vision، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية الاتصال قريب المدي NFC التي تعتمد على السوق.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، في 4 ألوان هي الأسود والأزرق والأرجواني والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار(أي ما يعادل 7.700 جنيها مصريا) للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.