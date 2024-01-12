بمواصفات قوية وسعر منافس.. شاومي تعلن رسميا عن تشكيلة Poco X6

أعلنت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية التابعة لـ شاومي Xiaomi، عن أحدث أعضاء سلسلة Poco X، والتي تأتي لأول مرة مع معالجات محدثة، وشحن بقوة 67 وات، ودعم برامج أطول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Poco X6، بتصميم مشابه لهاتف Redmi Note 13 Pro، ولكن الاختلاف أن طراز "بوكو" يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2.

سعر ومواصفات سلسلة شاومي Poco X6

ويأتي طراز Poco X6 Pro، بتصميم مشابه لهاتف شاومي Redmi K70E، ولكن يأتي إصدار "بوكو اكس 6 برو"، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 8300 Ultra، وشحن أبطأ بقدرة 67 وات.

Poco X6

ويقترن كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

وتمتاز سلسلة شاومي Poco X6، بشاشات من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وما يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

وحصلت شاشة هاتف Poco X6، على طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، فيما زودت شاومي هاتف Poco X6 Pro، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويشترك الهاتفان في نفس الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل الموجودة داخل فتحة مثقوبة وماسحات ضوئية لبصمات الأصابع داخل الشاشة، وهي الأولى من نوعها للهواتف الذكية Poco.

Poco X6

ويتمتع كلا الهاتفين بكاميرا خلفية رئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Poco X6 Pro، بنظام شاومي الجديد HyperOS، المستند إلى أندرويد 14، بينما يعمل هاتف Poco X6، مع واجهة MIIUI 14 الأقدم، وتدعي "بوكو" أن سلسلة Poco X6، ستحصل على 3 تحديثات لنظام أندرويد، و4 سنوات من تصحيحات الأمان.

ويحزم هاتف شاومي Poco X6 Pro، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات، بينما يحتوي هاتف Poco X6، على بطارية أكبر قليلا تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير مع نفس سرعة الشحن البالغة 67 وات.

Poco X6 Pro

ويتوفر هاتف شاومي Poco X6 Pro، في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 299 دولارا (أي ما يعادل 9.240 جنيها مصريا) للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف Poco X6، في 3 ألوان هي: الأسود والرمادي والأصفر المميز لعلامة Poco، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 249 دولارا (أي ما يعادل 7.694 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.