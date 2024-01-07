شاومي تفاجئ مستخدمي هذه الأجهزة.. تحديث جبار يصل هاتفك في 2024

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في طرح تحديث نظامها البيئي الجديد HyperOS، لهواتف Xiaomi 13 Pro في الهند، وأكد المدير المساعد للتسويق في فرع الشركة الهندي Xiaomi India، على وصول التحديث إلى هذا الهاتف الذكي من خلال مشاركة لقطات الشاشة على موقع إكس (تويتر سابقا).

وأوضحت شاومي أنه جاري طرح نظام HyperOS المستند إلى أندرويد 14، في الوقت الحالي للمستخدمين، على أن يكون في متناول الجميع بحلول يناير 2024.

وكشفت شاومي أنه من المقرر أن يتلقى الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 التحديث في يناير، على الرغم من أن هواتف سلسلة Redmi Note 13 Pro وNote 13 Pro+ التي تم إطلاقها مؤخرا تعمل حاليا بواجهة الشركة القديمة MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، إلا أن الشركة تؤكد للمستخدمين أن هذه الأجهزة جاهزة لنظام HyperOS وستتلقى التحديث قريبا.

وأكدت شاومي أن جهاز POCO X6 Pro 5G القادم هو أول هاتف ذكي يتم شحنه مع نظام HyperOS خارج الصندوق، والذي من المقرر إطلاقه في 11 يناير جنبا إلى جنب مع POCO M6 4G.

وطرحت شاومي نظام التشغيل الجديد لشركة HyperOS، على أجهزة Xiaomi 13T Pro في أوروبا، الذي يصل كتنزيل بسعة 5.8 جيجابايت من خلال الإصدار 1.0.3.0 ، نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، إلى جانب التصحيح الأمني ​​الأخير لشهر ديسمبر 2023.

يشار إلى أن شاومي، كشفت في شهر أكتوبر الماضي، عن الدفعة الثانية من الأجهزة المؤهلة لتحديث HyperOS، ليشمل بذلك أكثر من 80 جهازا مؤهلا من أجهزة Xiaomi وRedmi، سيتم تحديثها جميعا في الفترةة ما بين يناير ويونيو 2024.

هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro

القائمة الكاملة لأجهزة شاومي وريدمي المؤهلة لتحديث HyperOS في 2024

أجهزة شاومي

Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Сivi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

أجهزة ريدمي

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro.

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G.

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro speed edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R 5G

Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

الأجهزة اللوحية

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro SG

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad SE

Redmi Pad