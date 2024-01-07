شاومي تفاجئ مستخدمي هذه الأجهزة.. تحديث جبار يصل هاتفك في 2024

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في طرح تحديث نظامها البيئي الجديد HyperOS، لهواتف Xiaomi 13 Pro في الهند، وأكد المدير المساعد للتسويق في فرع الشركة الهندي Xiaomi India، على وصول التحديث إلى هذا الهاتف الذكي من خلال مشاركة لقطات الشاشة على موقع إكس (تويتر سابقا).
وأوضحت شاومي أنه جاري طرح نظام HyperOS المستند إلى أندرويد 14، في الوقت الحالي للمستخدمين، على أن يكون في متناول الجميع بحلول يناير 2024.
وكشفت شاومي أنه من المقرر أن يتلقى الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 التحديث في يناير، على الرغم من أن هواتف سلسلة Redmi Note 13 Pro وNote 13 Pro+ التي تم إطلاقها مؤخرا تعمل حاليا بواجهة الشركة القديمة MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، إلا أن الشركة تؤكد للمستخدمين أن هذه الأجهزة جاهزة لنظام HyperOS وستتلقى التحديث قريبا.
وأكدت شاومي أن جهاز POCO X6 Pro 5G القادم هو أول هاتف ذكي يتم شحنه مع نظام HyperOS خارج الصندوق، والذي من المقرر إطلاقه في 11 يناير جنبا إلى جنب مع POCO M6 4G.
وطرحت شاومي نظام التشغيل الجديد لشركة HyperOS، على أجهزة Xiaomi 13T Pro في أوروبا، الذي يصل كتنزيل بسعة 5.8 جيجابايت من خلال الإصدار 1.0.3.0 ، نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، إلى جانب التصحيح الأمني الأخير لشهر ديسمبر 2023.
يشار إلى أن شاومي، كشفت في شهر أكتوبر الماضي، عن الدفعة الثانية من الأجهزة المؤهلة لتحديث HyperOS، ليشمل بذلك أكثر من 80 جهازا مؤهلا من أجهزة Xiaomi وRedmi، سيتم تحديثها جميعا في الفترةة ما بين يناير ويونيو 2024.
القائمة الكاملة لأجهزة شاومي وريدمي المؤهلة لتحديث HyperOS في 2024
أجهزة شاومي
Mi Mix Fold
Xiaomi Mix 4
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11 Pro
Xiaomi 11
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 10S
Xiaomi 10 Ultra
Xiaomi 10 Pro
Xiaomi 10
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Сivi 2
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Civi
أجهزة ريدمي
Redmi K60E
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Pro.
Redmi K50
Redmi K40S
Redmi K40 Gaming
Redmi K40 Pro+
Redmi K40 Pro
Redmi K40
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 5G.
Redmi Note 13R Pro
Redmi 13R 5G
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12 Pro speed edition
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12R 5G
Note 12R
Redmi 12 5G
Redmi Note 11T Pro
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11T Pro+
Redmi Note 11 Pro+
Redmi Note 11 5G
Redmi Note 11R
Redmi Note 11E Pro
Redmi Note 11E
Redmi 12C
الأجهزة اللوحية
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 5 Pro SG
Xiaomi Pad 5 Pro
Xiaomi Pad 5
Redmi Pad SE
Redmi Pad