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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنظام HyperOS.. شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 13 بمواصفات مذهلة

Redmi Note 13
Redmi Note 13

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن سلسلة Redmi Note 13 في الهند، تتضمن تشكيلة الهواتف المتوسطة ثلاثة نماذج هي: Redmi Note 13 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 Pro Plus 5G، تأتي جميعها مزودة بنظام التشغيل HyperOS.

مواصفات وسعر Redmi Note 13 5G

يتميز هذا الهاتف بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5، وتوفر هذه الشاشة دقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، بجودة عرض FHD +،  ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، تدعم الشاشة تعتيما يصل إلى 1920 هرتز PWM ومستوى سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6080، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x تصل إلى 12 جيجابايت، وتخزين داخلي من نوع UFS 2.2، يصل إلى 256 جيجابايت، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية، تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي الأمام، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 215 دولار (أي ما يعادل 6.590 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

شاومي Redmi Note 13 5G

مواصفات وسعر Redmi Note 13 Pro 5G 

زودت شاومي هاتف Redmi Note 13 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل الى 1800 شمعة ودعم Dolby Vision، مع طبقة حماية Gorilla Glass Victus.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، من نوع UFS 2.2.
 

يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يحزم الهاتف بطارية بسعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن بقدرة 67 وات، ويتوفر هذا الإصدار للبيع في الهند للنسخة بسعى 8+ 128 جيجابايت بسعر 350 دولار (أي ما يعادل 10.730 جنيه مصري).

شاومي Redmi Note 13 Pro 5G

مواصفات وسعر Redmi Note 13 Pro Plus 5G

يتشارك Redmi Note 13 Pro Plus 5G في مواصفات طراز Redmi Note 13 Pro، ولكن يعمل إصدار "بلس" بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 7200 Ultra ، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 وات.

يتوفر هذا الإصدار للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 410 دولار (أي ما يعادل 12.570 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت. 

شاومي Redmi Note 13 Pro Plus 5G
شاومي HyperOS Redmi Note 13 ريدمي نوت 13 5جي سعر Redmi Note 13 5G

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