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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro Plus

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن هاتفها الذكي Redmi Note 13 Pro Plus 5G في الهند، إلى جانب طرازيRedmi Note 13 5G و Redmi Note 13 Pro 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي هواتف شاومي الثلاثة ضمن سلسلة Redmi Note 13، بنفس المواصفات التي تقدمها الإصدارات المتوفرة في الصين، ولكن يحتوي الإصدار الأساسي على إعداد كاميرا مختلف مقارنة بالإصدار الأصلي.

 

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سعر ومواصفات Redmi Note 13 Pro Plus 5G

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بتصميم مربع الشكل يشبه الصندوق مع إطار مسطح، يأتي في إصدارات زجاجية وجلدية، الجهاز حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، حيث يمكنه البقاء تحت الماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

جهزت شاومي هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، توفر الشاشة 12 بت دقة 1.5K، تبلغ 2712 × 1220 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120  هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس 2160 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 1920 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 13 Pro Plus

يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7200 Ultra المطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية  4 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1.

يمتاز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 13 Pro Plus

يحزم هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

أما بالنسبة للاتصال، فالهاتف يأتي مزودا ببطاقة SIM مزدوجة، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي WiFi 6E وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، والاتصال القريب المدي NFC ومنفذ شحن USB Type-C، تشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، في الهند مقابل سعر حوالى 385 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11.890 جنيها مصريا).

Redmi Note 13 Pro Plus
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