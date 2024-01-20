موبايل فخم من شاومي بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مغر

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن عائلة هواتفها الجديدة "Redmi Note 13"، التي تتضمن ثلاثة إصدارات تعمل بشبكات 5G، إلى جانب طرازين مميزين باتصال 4G، وأهم ما يميز الهواتف الجديدة هو قدرتها التصويرية الفائقة وتصميمها الأنيق وسعرها المنافس.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 13 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Redmi Note 13 5G

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 13 5G، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 13 5G

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 13 5G، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 33 وات.

Redmi Note 13 5G

ويأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 5G، مزودا بمنفذ شحن USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية الاتصال قريب المدي NFC التي تعتمد على السوق، ومكبرات صوت استريو، ودعما لمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الطاقة لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 13 5G، في 4 ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 280 يورو(أي ما يعادل 9.420 جنيه مصري) للطراز بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.