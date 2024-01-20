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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصار جروب تكرم عملاءها بجنيهات ذهبية وتحتفى بشركاء نجاح ٢٠٢٤ في حفل سنوي كبير

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

في إطار حرص نصار جروب على تعزيز قيم التواصل بين الشركة وعملائها شركاء النجاح ، وسعيها الدائم لتعزيز أواصر التعاون المشترك والبناء مع كبرى الشركات المتعاونة معها ، وتكريم شركائها الاستراتيجيين وموظفيها القدامى ، تقديراً لدورهم وجهودهم وتعاونهم الكبير طوال السنوات الماضية و إسهامهم المتزايد في الارتقاء بهذه القلعة الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط وتعزيز التقدم والازدهار للمجموعة الصناعية بروح الفريق الواحد . 


نظمت شركة نصار جروب ، رائدة صناعة الأسلاك والمسامير الصلب في الشرق الأوسط ، حفلها السنوي ٢٠٢٤  لتكريم شركاء النجاح وقدامى الموظفين بفندق كونراد بحضور كافة الشركات الكبرى والشخصيات الصناعية

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم أعقبه فيلم وثائقي استعرض مراحل التطور والإنجازات التي حققتها نصار جروب على المستوى المحلي والعالمي خلال العام الماضي

وفي كلمته قال النائب مجاهد نصار ، رئيس مجلس إدارة شركة نصار جروب أن الشركة تحتفل اليوم بشركائها ، شركاء النجاح ، وموظفيها القدامى المتميزين تقديراً لجهودهم وتعاونهم الكبير مع الشركة طوال السنوات الماضية

وقال الحاج فتحي اللو ، العضو المنتدب لمجموعة شركات نصار جروب أن هذا التكريم اليوم للشركات وشركاء النجاح رسالة دعم واضحة للدور الذي تؤديه تلك الشركات في استمرار مسيرة نجاح نصار جروب خلال هذا العام .


وأشار المهندس محمد مجاهد نصار ، عضو مجلس الإدارة أن تكريم نصار جروب لقدامي الموظفين شركاء النجاح يأتي عرفانا لجهودهم وتعاونهم الكبير مع الشركة ، فهم حملوا على عاتقهم طوال سنوات طويلة استكمال المسيرة الصناعية الكبرى في نصار جروب ولولا جهودهم وولائهم لهذا الصرح الصناعي العملاق ما كان هذا النجاح الكبير ، فهم شركاء النجاح الحقيقيون ، وهم من وضعوا نصار جروب في صدارة السوق العالمي

وقالت سيدة الصناعة ريهام فتحي اللو ، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب أن نصار جروب تواصل نهجها في الاهتمام بموظفيها الأوائل وتكريهم على جهودهم التي أثمرت عن استمرار هذه القلعة الصناعية الكبرى في مسيرتها وتحقيق نجاحاتها العالمية ، وتؤكد نصار جروب تقديرها وامتنانها لكل من كان له بصمة في مسيرتها الصناعية التي تجاوزت نصف قرن من الزمان

وقال عمر مجاهد نصار ، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب أن نصار جروب تكرم وتحتفي بأفضل عميل تقديراً لاختياره منتجات شركة نصار جروب كخيار أول وجودة استثنائية في الأسواق المحلية والعالمية وتثمن ولاء عملائها وجهودهم المستمرة ودعمهم الثابت الذي يعتبر بمثابة حافز لمواصلة الانفراد والصدارة.

عملاء نصار جروب هم حجر الأساس والشريك الأول 

وأكدت نيرمين فتحي اللو ، أن عملاء نصار جروب هم حجر الأساس والشريك الأول والرئيسي في أي نجاح نحققه وأساس النجاح والتقدم والازدهار

وقالت رانيا فتحي اللو أن نصار جروب تحرص على تدعيم العلاقات مع العملاء المتميزين ، مشيرة إلى أن ماحققته نصار جروب من إنجازات صخمة على المستوى المحلي والعالمي يبعث على التفاؤل والأمل والسعادة والسرور والفخر ، وهذا يبعث على مواصلة حلقات النجاح لهذا الصرح الصناعي العملاق في الشرق الأوسط

وأوضح أدهم مجاهد نصار ، أن شركة نصار جروب غزت الأسواق الخارجية وتصدر منتجاتها إلى أوروبا وامريكا والصين ، وهي أكبر مصنع لانتاج  اللوف المعدني في العالم والوحيدون في إنتاج بودرة تيل الفرامل التي تصدرها نصار جروب إلى كل أنحاء العالم

وفي نهاية الحفل تم تكريم كبار العملاء بهدايا قيمة وجنيهات ذهبية و تكريم الموظفين القدامى شركاء النجاح الحقيقيون الذين حملوا على عاتقهم استكمال المسيرة الصناعية حتى أصبحت نصار جروب رائدة صناعة المسامير الصلب في الشرق الأوسط ، جاء الحفل السنوي الكبير في جو من الألفة والسعادة والسرور وروح الفريق الواحد بحضور عدد كبير من موظفي نصار جروب

قدم الاحتفال الإعلامي والإذاعي أحمد عبد الهادي ، المذيع بالتلفزيون المصري وراديو مصر

نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار جروب تكرم عملائها
نصار نصار جروب شركاء نجاح ٢٠٢٤ النجاح

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