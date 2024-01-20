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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية تخلصك من الحموضة نهائيا

الحموضة
الحموضة

الحموضة هي حالة شائعة تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب ألمًا حارقًا في الصدر أو الحلق، وغالبًا ما تحدث بعد تناول الوجبات الدسمة أو الحارة، أو عند الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج الحموضة، سواء عن طريق الأدوية أو العلاجات المنزلية.

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العلاجات المنزلية

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها لعلاج الحموضة، ومنها:

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحموضة، ويمكن تناوله عن طريق مضغه أو إضافته إلى الأطعمة أو المشروبات.
البابونج: يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويمكن تناوله عن طريق شرب شاي البابونج.
الموز: يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد على موازنة حموضة المعدة.
النعناع: يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحموضة، ويمكن تناوله عن طريق مضغ أوراق النعناع أو إضافته إلى الأطعمة أو المشروبات.
تغييرات نمط الحياة

هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن اتخاذها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالحموضة، ومنها:

تناول وجبات صغيرة ومتعددة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.
تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسبب الحموضة، مثل الأطعمة الدهنية والحارة والمشروبات الغازية والكحول.
تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.
فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.
نصائح إضافية

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالحموضة:

ارتدِ ملابس فضفاضة حول الخصر بعد تناول الطعام.
تجنب التدخين.
اشرب الكثير من الماء.
إذا كنت تعاني من الحموضة بشكل متكرر أو مزمن، فمن المهم استشارة الطبيب.

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