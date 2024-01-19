بيشغل الجسم كله .. ازاى تحافظ على صحة الدماغ

يعد الدماغ هو المسؤول الرئيسي عن تشغيل كل أجهزة الجسم بالاضافة إلى مهمته في القيام بالوظائف الذهنية مثل التركيز واسترجاع المعلومات من الذاكرة.

إليكم بعض النصائح للحفاظ على صحة الدماغ وفقا لما جاء في موقع فارمسي:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات. تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الدماغ من التلف.

تناول الحبوب الكاملة. توفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة التي توفر الطاقة للدماغ.

تناول البروتينات الخالية من الدهون. يساعد البروتين على بناء وإصلاح خلايا الدماغ.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية و تحتوي الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية على الكثير من السكريات المضافة والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة المتحولة، والتي يمكن أن تضر بالدماغ.



مارس الرياضة بانتظام. تساعد التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية إلى الدماغ، مما يوفر المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا الدماغية.

حافظ على وزن صحي. يمكن أن يؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ، مثل مرض الزهايمر.

احصل على قسط كافٍ من النوم. يساعد النوم على إصلاح وصيانة خلايا الدماغ.