في دخلة الشتا .. مشروبات تحميك من نزلات البرد

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل أعراضها “الرشح، والسعال، والتهاب الحلق، والاحتقان”، ويمكن أن تحدث نزلات البرد في أي وقت من العام، ولكنها أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع “فارمسي”، لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء.

وأحد هذه العلاجات، هو تناول مشروبات تساعد في تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من نزلات البرد:

الشاي الأخضر.. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة. كما أنه يحتوي على مركبات تساعد في منع تكاثر الفيروسات.

عصير البرتقال.. يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الجهاز المناعي. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف.

حساء الدجاج.. يحتوي حساء الدجاج على مكونات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد، مثل الرشح والسعال واحتقان الحلق كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجهاز المناعي.

عصير الليمون بالزنجبيل.. يحتوي عصير الليمون بالزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد.