أبرزها الوجبات السريعة.. أطعمة تدمر الكبد وتضر الجسم

يعد الكبد من اعضاء الجسم الأساسية التي تساعد في الحفاظ على حيوية وصحة باقي اجزاء الجسم.

ويلعب الكبد دورا كبيرا في تطهير الجسم من المواد الضارة والسموم لذا من المهم الحفاظ عليه والابتعاد عن الاطعمة التي تضره.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم بعض الأطعمة التي يمكن أن تضر بالكبد:

الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة: تحتوي الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر والسعرات الحرارية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية والنكهات الاصطناعية، والتي يمكن أن تسبب التهاب الكبد.

الأطعمة المقلية: يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تضر بخلايا الكبد.

الكحول: يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى التهاب الكبد وسرطان الكبد

