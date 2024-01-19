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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

حماية الجسم
حماية الجسم

يعد الزعتر من أفضل التوابل والأعشاب المستخدمة في الأطعمة والأصناف المختلفة، ولكن لا يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله بشكل مستمر بسبب عدم إدراك قيمته الغذائية والصحية .

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحددة لتناول الزعتر وفقا لما جاء في موقع فارمسي.

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الجهاز الهضمي: الزعتر له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج، مما يساعد على تخفيف عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات، كما أنه يساعد على زيادة إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

الجهاز التنفسي: الزعتر له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يساعد على علاج التهاب الشعب الهوائية والسعال ونزلات البرد كما أنه يساعد على فتح الشعب الهوائية، مما يسهل التنفس.

الزعتر
الزعتر

الجهاز المناعي: الزعتر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات تسمى كاروتينات، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

الصحة العامة: الزعتر يحتوي على مركبات تسمى فلافونويدز، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف كما أنه يحتوي على مركبات تسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

الزعتر التهاب الشعب الهوائية الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز المناعي الشعب الهوائية الكوليسترول المناعة عسر الهضم

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