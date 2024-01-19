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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد العدس البني .. يعالج أمراضا عديدة أبرزها السكر وهشاشة العظام

صدى البلد

العدس البني هو طعام أساسي في العديد من الثقافات حول العالم إنه مصدر جيد للبروتين والألياف والحديد كما أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.

فيما يلي بعض من فوائد العدس البني وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

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تعزيز صحة القلب
يحتوي العدس البني على الألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب. كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.

تحسين الهضم
يحتوي العدس البني على الألياف الغذائية، والتي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة. كما أنه يحتوي على البروتين، والذي يمكن أن يساعد في الهضم.

زيادة الطاقة
يحتوي العدس البني على البروتين، والذي يمكن أن يساعد في بناء العضلات وزيادة الطاقة. كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر الطاقة على مدار فترة زمنية أطول.

تعزيز صحة العظام
يحتوي العدس البني على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام. الكالسيوم ضروري لتكوين العظام، والمغنيسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم
يحتوي العدس البني على الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم كما أنه يحتوي على البروتين، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

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