عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

تجاعيد اليد
تجاعيد اليد

تعد تجاعيد اليد من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات والنساء ويتم انفاق الكثير من الأموال للتخلص منها

لذا فمن الأفضل معرفة الطرق التي تساعد في الوقاية من تجاعيد اليد والحفاظ على جمالهما.

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

وطبقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم أهم النصائح الخاصة بالوقاية من تجاعيد اليد

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من ظهور تجاعيد اليد، ومنها:

حماية البشرة من أشعة الشمس: يجب استخدام واقي الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر عند التعرض لأشعة الشمس.
الإقلاع عن التدخين: يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين صحة البشرة ومنع ظهور تجاعيد اليد والوجه.

شرب الماء
شرب الماء


شرب كميات كافية من الماء: يساعد شرب كميات كافية من الماء في ترطيب البشرة ومنع جفافها.


استخدام مرطبات اليد بانتظام: تساعد مرطبات اليد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها وبالتالى تحمى من التجاعيد .

تجاعيد اليد الاقلاع عن التدخين اشعة الشمس استخدام واقي الشمس ترطيب البشرة تحسين صحة رطوبة البشرة حماية البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

موضوعات متعلقة

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

تسبب تقرحات.. كيف تحمى نفسك من تينيا القدم

بتدمر صحتهم .. حيل مذهلة لإقناع الأطفال بالابتعاد عن الحلوى

للحفاظ على رجليك .. ابتعد عن أسباب تينيا القدم

نوع خضار شتوي يقوي الدماغ والبصر

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

ترشيحاتنا

آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل

بعد أداء طالب للامتحان بدلا من شقيقه في الدقهلية.. اعرف عقوبته بالقانون

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ