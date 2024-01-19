طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

تعد تجاعيد اليد من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات والنساء ويتم انفاق الكثير من الأموال للتخلص منها

لذا فمن الأفضل معرفة الطرق التي تساعد في الوقاية من تجاعيد اليد والحفاظ على جمالهما.

وطبقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم أهم النصائح الخاصة بالوقاية من تجاعيد اليد

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من ظهور تجاعيد اليد، ومنها:

حماية البشرة من أشعة الشمس: يجب استخدام واقي الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر عند التعرض لأشعة الشمس.

الإقلاع عن التدخين: يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين صحة البشرة ومنع ظهور تجاعيد اليد والوجه.

شرب الماء



شرب كميات كافية من الماء: يساعد شرب كميات كافية من الماء في ترطيب البشرة ومنع جفافها.



استخدام مرطبات اليد بانتظام: تساعد مرطبات اليد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها وبالتالى تحمى من التجاعيد .