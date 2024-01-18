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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع خضار شتوي يقوي الدماغ والبصر

الدماغ
الدماغ

البسلة نوع من البقوليات التي تُزرع في جميع أنحاء العالم وهي مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.

 

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فوائد البسلة

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا تتمتع البسلة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تحسين صحة القلب: تحتوي البسلة على كمية عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.

تعزيز صحة العظام: تحتوي البسلة على كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام كما أنها تحتوي على فيتامين K، والذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي البسلة على كمية عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة الدماغ: تحتوي البسلة على كمية عالية من فيتامين B6، والذي يلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف.

تعزيز صحة البصر: تحتوي البسلة على كمية عالية من فيتامين A، والذي مهم لصحة البصر كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية العين من التلف.

البسلة
البسلة

أضرار البسلة

البسلة طعام آمن بشكل عام، لكن هناك بعض الأشخاص الذين قد يعانون من ردود فعل سلبية عند تناولها وعلى سبيل المثال يمكن أن تسبب البسلة اضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص، كما أنها يمكن أن تسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البقوليات الأخرى.
 

البسلة الفلافونويد الجهاز الهضمي تحسين صحة القلب تحسين صحة الجهاز الهضمي تنظيم حركة الأمعاء خفض الكوليسترول الضار خفض الكوليسترول صحة الجهاز الهضمي صحة العظام صحي صحة القلب وظائف الدماغ

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