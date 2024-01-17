ما السبب وراء رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي مشكلة شائعة في جميع بلدان العالم ويمكن أن تسبب في الإحراج لذا من المهم معرفة السبب وعلاجه.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة مجموعة متنوعة من العوامل، أشهرها ما يلي:

بقايا الطعام: يمكن أن تتراكم بقايا الطعام بين الأسنان واللثة، مما يوفر بيئة خصبة لنمو البكتيريا. تنتج هذه البكتيريا مركبات كيميائية لها رائحة الفم الكريهة.

أمراض اللثة: يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى التهاب اللثة والأسنان، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

جفاف الفم: يمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى صعوبة البلع وتنظيف الأسنان بالفرشاة، مما قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا ورائحة الفم الكريهة.

بعض الأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأدوية رائحة الفم الكريهة كأثر جانبي.



بعض الحالات الطبية: يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا علامة على بعض الحالات الطبية، مثل:

مرض السكري

التهاب المعدة والأمعاء

أمراض الكبد

أمراض الكلى

أمراض الغدة الدرقية