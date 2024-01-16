لأصحاب النوع الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري

السكري هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة معالجة الجسم للسكر ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الأعصاب والعيون والكلى.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد هناك نوعان رئيسيان من السكري:

السكري من النوع 1: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم.

السكري من النوع 2: يحدث هذا النوع عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه الجسم بشكل فعال.

يمكن أن تساعد النصائح التالية مرضى السكري على إدارة حالتهم ومنع المضاعفات:

احصل على قسط كافٍ من النوم: يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تجنب التدخين: يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالسكري.

إدارة التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كن مستعدًا لحالات الطوارئ: يجب على مرضى السكري أن يكونوا مستعدين لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحدث، مثل انخفاض نسبة السكر في الدم أو ارتفاعها بشكل كبير.

اتباع نظام غذائي صحي: يجب أن يركز نظام غذائي لمرضى السكري على الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية والقليلة بالسعرات الحرارية والدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

التحكم في الوزن: يمكن أن يساعد فقدان الوزن، حتى 5-10٪ من وزن الجسم، على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

مراقبة نسبة السكر في الدم: يجب على مرضى السكري مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام للتأكد من أنها ضمن النطاق الطبيعي.

تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيب: إذا كان مريض السكري بحاجة إلى تناول الأدوية، فمن المهم تناولها حسب توجيهات الطبيب.

فيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 1:

إدارة جرعات الأنسولين: يجب على مرضى السكري من النوع 1 إدارة جرعات الأنسولين الخاصة بهم بعناية لتتناسب مع احتياجاتهم الغذائية والنشاط البدني.

مراقبة مستويات الكيتونات: يمكن أن ترتفع مستويات الكيتونات في الدم لدى مرضى السكري من النوع 1 إذا لم يكن لديهم ما يكفي من الأنسولين. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكيتونات إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني السكري.

فيما يلي بعض النصائح المحددة لمرضى السكري من النوع 2:

فقدان الوزن: يمكن أن يساعد فقدان الوزن على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

تناول الأدوية الفموية: يمكن أن تساعد الأدوية الفموية على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم العمل مع طبيبك أو أخصائي التغذية لإنشاء خطة علاجية مناسبة لك ويمكن أن تساعدك هذه الخطة على إدارة حالتك ومنع المضاعفات.