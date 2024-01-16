في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

يرغب جميع الأشخاص في الحصول على الدفء عندما يكون الطقس شديد البرودة، وقد تكون الملابس الثقيلة غير كافية للحصول على هذا الشعور.

ووفقا لما جاء في موقع “كلافيند كلينك”، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية في الحفاظ على دفء الجسم خلال الطقس الشديد البرودة.

تتطلب هذه الأطعمة المزيد من الطاقة لهضمها، مما قد يساعد في توليد الحرارة مما يجعل الإنسان يشعر بتحسن في الطقس البارد ويكون أكثر دفئا.

وتحتوي بعض الأطعمة على مركبات يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق الدم الساخن إلى أجزاء الجسم الأخرى.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منح الجسم الشعور بالدفء في الطقس البارد:

الخضروات الجذرية، مثل البطاطا الحلوة والبنجر والجزر، غنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية، بما في ذلك الكربوهيدرات والألياف. كما أنها تحتوي على مركبات نباتية تسمى الكاروتينات، والتي قد تساعد في توسيع الأوعية الدموية.

اللحوم الحمراء والأسماك غنية بالبروتين والحديد، والتي يمكن أن تساعد في توليد الحرارة.

المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية والكربوهيدرات والألياف، مما يجعلها خيارًا مشبعًا ومنعشًا.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، غنية بالكربوهيدرات والألياف، مما يجعلها مصدرًا جيدًا للطاقة.

الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار والكركم، تحتوي على مركبات تسمى كابسيسين، والتي قد تساعد في تحفيز إنتاج الحرارة والتغلب على الطقس شديد البرودة.