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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

الترمس
الترمس

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن الترمس مصدر جيد للبروتين والحديد والمغنيسيوم بجانب الألياف الغذائية فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

نعرض لكم  أهم فوائد الترمس الصحية عند تناوله عدة مرات في الشهر وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا

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تحسين صحة القلب
يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم.

تعزيز صحة العظام
يحتوي الترمس على كميات عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعد من المعادن الأساسية لصحة العظام ويمكن أن يساعد الكالسيوم في منع هشاشة العظام، بينما يمكن أن يساعد المغنيسيوم في امتصاص الكالسيوم.

تنظيم نسبة السكر في الدم
يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والذي يمكن أن يساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

مرض السكري
مرض السكري

تحسين الأداء الرياضي
يحتوي الترمس على نسبة عالية من البروتين، والذي يمكن أن يساعد في بناء العضلات وإصلاحها كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن توفر الطاقة للجسم أثناء التمرين.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن
يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والذي يمكن أن يساعد في بناء العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الترمس البوتاسيوم الطاقة للجسم الكوليسترول الضار الكوليسترول امتصاص السكر تحسين صحة القلب تنظيم نسبة السكر تنظيم ضغط الدم خفض الكوليسترول الضار خفض الكوليسترول فوائد الترمس فقدان الوزن

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