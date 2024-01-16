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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه لهذه المؤشرات .. أعراض الروماتيزم بجميع أنواعه

روماتيزم
روماتيزم

الروماتيزم هو مجموعة من الحالات التي تؤثر على المفاصل والعضلات والأنسجة الضامة ويمكن أن تسبب هذه الحالات ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل والعضلات. 

وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن الروماتيزم يمكن أن تؤثر على أعضاء أخرى في الجسم، مثل القلب والرئتين.

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تختلف أعراض الروماتيزم باختلاف نوع الحالة. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى الروماتيزم، بما في ذلك:

ألم في المفاصل، خاصة في الصباح أو بعد فترة طويلة من الراحة.
تورم المفاصل.
تصلب المفاصل، خاصة في الصباح أو بعد فترة طويلة من الراحة.
ضعف العضلات.
التعب.
الحمى.
قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالروماتيزم أيضًا من أعراض أخرى، مثل:

فقدان الوزن.
فقدان الشهية.
الصداع.
الاكتئاب.
إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى الطبيب.

أعراض الروماتيزم حسب نوع الحالة

فيما يلي بعض الأعراض المحددة التي يمكن أن ترتبط بأنواع معينة من الروماتيزم:

التهاب المفاصل الروماتويدي: هو حالة التهابية مزمنة تؤثر على المفاصل و يمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، خاصة في اليدين والقدمين.


التهاب المفاصل الصدفي: هو حالة التهابية تؤثر على المفاصل والجلد و يمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، بالإضافة إلى ظهور بقع بيضاء فضية على الجلد.


التهاب المفاصل النقرسي: هو حالة التهابية تؤثر على المفاصل و يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا ومفاجئًا في المفاصل، خاصةً في إصبع القدم الكبير.


التهاب المفاصل اللاصق: هو حالة التهابية تؤثر على المفاصل. يمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، بالإضافة إلى فقدان حركة المفاصل.


الذئبة الحمراء: هو مرض مناعي ذاتي يؤثر على العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك المفاصل والجلد والأعضاء الداخلية.

 يمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي على الوجه والرقبة والصدر.


التهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي: هو حالة التهابية مزمنة تؤثر على المفاصل لدى الأطفال ويمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، بالإضافة إلى فقدان حركة المفاصل.
 

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