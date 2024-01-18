للحفاظ على رجليك .. ابتعد عن أسباب تينيا القدم

تينيا القدم ، نوع من العدوى الفطرية التي تصيب الجلد بين أصابع القدمين ويمكن أن تسبب الحكة والاحمرار والطفح الجلدي.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد يمكن أن يكون سبب تينيا القدم العديد من العوامل، بما في ذلك:

التعرض للفطريات:

يمكن أن تنتشر الفطريات التي تسبب تينيا القدم من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر بالجلد المصاب أو من خلال المشي حافي القدمين في الأماكن العامة، مثل الحمامات والمسابح.



التعرق: يمكن أن يؤدي التعرق الزائد في القدمين إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات.



الملابس الضيقة: يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة إلى احتباس الرطوبة في القدمين، مما يخلق أيضًا بيئة مناسبة لنمو الفطريات.



الضعف في جهاز المناعة: يمكن أن تزيد الحالات التي تضعف جهاز المناعة، مثل مرض السكري أو الإيدز، من خطر الإصابة بمرض تينيا القدم.

أعراض تينيا القدم

تشمل أعراض تينيا القدم ما يلي:

حكة شديدة بين أصابع القدمين

احمرار وتورم بين أصابع القدمين

طفح جلدي بين أصابع القدمين

ظهور قشور أو بقع بيضاء أو صفراء بين أصابع القدمين