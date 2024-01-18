بتدمر صحتهم .. حيل مذهلة لإقناع الأطفال بالابتعاد عن الحلوى

تعد الحلوى من اكثر الأطعمة التي يرغب الاطفال والكبار ايضا في تناولها بسبب مذاقها الشهي.

ولكن تسبب الحلوى العديد من الأضرار الصحية عند الإسراف في تناولها أو الإكثار منها خاصة إنها تضعف المناعة وتدمر الأسنان والمخ.

ويصعب في كثير من الأحيان إبعاد الأطفال عن الحلوى بسبب عدم تفهمهم لمسألة الصحة والاضرار الناتجه عن الاكثار من هذا الطعام فهم يرغبون فقط في تذوق الطعام الجيد.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم كيفية تقليل كمية الحلوى بحيل مذهلة.

نصائح لتقليل أضرار الحلوى على الأطفال:

حدد كمية الحلوى التي يسمح بها لطفلك يوميًا.

يجب أن يقتصر الأطفال على تناول كمية تعادل قطعة واحدة من الحلوى أو أقل يوميًا.

قدم لطفلك خيارات صحية من الحلوى

هناك العديد من الحلويات الصحية المتاحة في السوق، مثل الحلويات الخالية من السكر أو التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر أو إعدادها في المنزل

حلوى صحية



شجّع طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يساعد النشاط البدني في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي قد يحصل عليها طفلك من تناول الحلوى.



إليك بعض النصائح الإضافية لمساعدة طفلك على تناول الحلوى باعتدال:

اجعل الحلوى مكافأ لطفلك على إنجاز مهمة ما أو سلوك جيد مثل اللعب أو التنزه.

لا تضع الحلوى في متناول طفلك بسهولة وإذا كان من الصعب على طفلك الوصول إلى الحلوى، فمن المرجح أن يتناول كميات أقل منها.

كن قدوة لطفلك و إذا كنت تريد أن يتناول طفلك الحلوى باعتدال، فمن المهم أن تكون قدوة له و قلل من استهلاكك للحلوى أمام طفلك.