بهذه الكلمات.. فرج عامر يعبر عن حزنه لإصابة محمد صلاح

أثار محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا ببطولة الأمم الأفريقية، الخميس الماضي، ومغادرته اللقاء على إثرها.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة، تعليقا على إصابة محمد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اتمني ان يعود صلاح سريعا صلاح مصاب بشد في العضلة الخلفية والاشعة سوف تظهر طبيعة الاصابة وسوف يتم تحديد مدة العلاج".

جدير بالذكر أن محمد صلاح، لم يستكمل مباراة منتخب مصر في مواجهة غانا التي أقيمت الخميس الماضي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب تعرضه للإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

كان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ6 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.