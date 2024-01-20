خبيرة تغذية: هذه الأقراص تساعد على تخسيس وزنك من 15 لـ20 كيلو

أكدت الدكتورة سارة المهدي اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا، لكن يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على مد الجسم بالسكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لان مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير.

ونصحت المهدي من خلال برنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، بتقليل كمية السكريات، مضيفة ان هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات، مؤكدة ان الكورس مصرح به من وزارة الصحة وأمن تماما.

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية أن الكورس يتضمن 3 كبسولات ، كبسولة الأناسيليوم، والماجيك بوكس، والفينيل وياخد كبسولة واحدة فقط قبل الفطار بنصف ساعة ويتم تناول من 4 إلى 5 كوب من الماء بعد الكبسولة.

الماجيك بوكس والفينيل للوزن الزائد.. والأناسيليوم لتخسيس السمنة الموضعية

وتابعت: لو انت زايدة من 15 كيلو ل 20 كيلو فأنسب كورس يتم اخده هو الماجيك بوكس والفينيل، ومعه كورس لشد الترهلات ونضارة البشرة، لكن إذا كانت السمنة موضعية فى الكتف او الأرداف أو الأرجل، يتم تناول كبسولة الأناسيليوم ومعه فيتامين د هدية فى هذا الكورس.