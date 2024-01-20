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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب فلسطين .. الغاء العرض الخاص لفيلم عادل مش عادل

عادل مش عادل
عادل مش عادل

في لفتة إنسانية قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة وسوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء يوم الإثنين بإحدى الفنادق الكبرى  مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

الافيش الدعائي لفيلم عادل مش عادل

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل  مختلف على الأفيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

التعاون الثالث بين أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد يسري .

يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

نجوم فيلم عادل مش عادل 
 

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

عادل مش عادل

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