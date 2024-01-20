نقص مستلزمات وغيابات وسوء أماكن انتظار المرضى .. الصحة تصطدم بواقع المستشفيات

قامت وزارة الصحة والسكان بجولة علي المستشفيات فى محافظات القاهرة ، الجيزة ، وبني سويف حيث ظهر عدد من المخالفات التي واجهت مسئولي الوزارة بالمستشفيات .

مستشفى حلوان العام .. نقص مستلزمات وإخفاء دواء عن المرضي رغم توفره



مستشفى حلوان العام بمدينة حلوان، في محافظة القاهرة كانت أولي المحطات في إطار زيارة مسئولي وزارة الصحة الدورية الميدانية المفاجئة، التي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.



أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تفقد أقسام مستشفى حلوان، وأبدى بها ملاحظاته بناءً على الواقع الفعلي للعمل بالمستشفى، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية).



أوضح أن الوزارة حرصت على الوقوف بين صفوف المواطنين المتواجدين بالمستشفى، والاستماع إليهم، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، حيث رافقت الوزارة عدد من المشتكين من الصيدلية بعدم توافر بعض الأدوية، واطلع الوزارة على «الروشتات الدوائية»، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية .

وتابع «عبدالغفار» أن الوزارة وجهت في هذا الصدد بتحويل مدير صيدلية المستشفى والعاملين بها للتحقيق الفوري، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بعد التأكد من قيامهم بإبلاغ المرضى بعدم توافر الدواء، على الرغم من توافره بصيدلية المستشفى، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين.

قال إن وزارة الصحة والسكان وجهت بالتحقيق العاجل في نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، بناءً على ما لمسه الوزير في مختلف العيادات الطبية بالمستشفى، كما تفقد الوزير عيادة تنظيم الأسرة للوقوف على وسائل الصحة الإنجابية المتاحة.

ونوه بأن وزارة الصحة والسكان أجرت اتصالاً برئيس قطاع تنظيم الأسرة للوقوف على أسباب عدم توافر أحد أنواع الوسائل بناءً على احتياج عدد من السيدات المترددات على القسم، حيث أكد الوزير للسيدات أن جميع الوسائل متوفرة ولكن بعض الأنواع المستوردة قد يتأخر وصولها ويمكنهن الحصول على الوسيلة المتاحة المناسبة، واعدًا إياهن بأن كافة الوسائل بجميع أنواعها ستتوافر من صباح الغد في المستشفى ويمكنهن الحصول عليها.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان وجه بسرعة تجديد وتشغيل جهاز أشعة الرنين بالمستشفى، لتكامل الخدمة المقدمة للمرضى، كما وجه الوزير بالتوسع في العيادات الخارجية باستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات، خاصة قسم الأطفال.

وأكد أن الوزير أجرى اتصالاً بوكيل وزارة الصحة في محافظة القاهرة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، موجهًا في هذا الشأن بعقد اجتماع عاجل لبحث ما يعانيه مستشفى حلوان العام، رغم حرص الوزارة على توفير كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات.

ولفت « إلى أن وزارة الصحة والسكان وجهت مدير المستشفى بمتابعة كافة الملاحظات التي رُصدت خلال الزيارة، وكتابة تقرير مفصل بشأنها، كما شدد على تخصيص مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المرضى، نظرًا للتردد العالي عليه.



الجيزة : إقالة مدير الرعاية الأساسية وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق



وجهت وزارة الصحة والسكان، بإقالة مدير الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، وإحالة جميع العاملين بوحدة الرعاية الصحية الأولية بـ«العطف» بمركز العياط محافظة الجيزة، للتحقيق الفوري، وتوزيعهم على المنشآت الطبية المختلفة.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، والتي شملت محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزارة الصحة والسكان جاء بناءً على ما لمسه -خلال جولته الميدانية- على أرض الواقع من عدم التزام الفريق الطبي، بداية من مدير الوحدة، خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضاف «عبد الغفار» أن وزارة الصحة والسكان أكدت تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية في الجيزة، عن متابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تفقدت عيادات وحدة الرعاية الأولية، كما لاحظ تردد عدد ضئيل من المواطنين، نظرًا لعدم توافر فرق طبية داخل الوحدة.

فرش متهالك وسوء أماكن الانتظار.. جولة بمستشفى العياط بالجيزة تكشف عن كوارث



تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى العياط المركزي، بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الزيارات الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان تابعت سير عملية تلقي المرضى للخدمة، بداية من شباك التذاكر حتى حصولهم على الخدمات المقدمة داخل أقسام المستشفى المختلفة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التزام القوى العاملة بالمستشفى في تقديم تلك الخدمات.

وقال «عبدالغفار» إن وفد وزارة الصحة والسكان تفقد أقسام العناية المركزة، والاستقبال والطوارىء، والحضانات، والعمليات، والمناظير، وكذلك صيدلية المستشفى وغرف إقامة المرضى بالأسرة الداخلية.

وأضاف «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان اطلع على الخدمات المقدمة للمترددين على قسم الاستقبال والطوارىء -بشكل مفصل- والمدة الزمنية بين وصولهم وحصولهم على الخدمة، كما اطلع على حجم العمل بقسمي العمليات والمناظير.

وأكد «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان انتقد تهالك الفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفى، دون السعي لتجديده، رغم توافر الفرش الطبي داخل مخازن التموين الطبي، وكذلك سوء حالة أماكن انتظار المرضى، وتراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم كفاءة تشغيل العمليات، حيث قرر الوزير إحالة المدير إلى التحقيق.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان اطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددًا على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقًا بها يوميًا، كما شدد على التزام فريق العمل بالزي الطبي (البالطو)، خلال ساعات العمل الرسمية داخل المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان وجه وكيل وزارة الصحة في الجيزة، بحصر أعداد طاقم التمريض داخل مستشفى العياط المركزي، وإعادة توزيعها على المنشآت الطبية، بناءً على رصد أعداد كبيرة من فريق التمريض، تزيد عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، بحيث يتم الاستفادة من تلك القوى التمريضية في أماكن الاحتياج بما ينعكس على الصالح العام.

وكشف «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان وجه بإرسال فريق تفتيش مركزي من الوزارة للتحقق من كفاءة الأجهزة الطبية التابعة لقسم الحضانات، بعد ملاحظة وجود عدد من الحضانات خارج الخدمة.دط



الصحة: التحقيق مع رؤساء الأقسام المتغيبين عن العمل بمستشفى بني سويف التخصصي



تفقد مسئولو وزارة الصحة والسكان، مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، ضمن زيارتهم الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات “القاهرة، الجيزة، بني سويف”؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مسئولي وزارة الصحة والسكان، تفقدوا جهاز الأشعة المقطعية المتنقلة؛ لتقديم الخدمة البديلة، نظرًا لتعطل الجهاز المتواجد داخل المستشفى عن العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان، انتقدوا تواجد عدد كبير من أطباء المستشفى غير مرتدين للزي الرسمي للعمل «البالطو»، مؤكدًا لهم أن الزي هو الواجهة الأولى التي يتعرف من خلالها المريض على الفريق الطبي بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان وجهوا بالتحقيق في تغيب عدد من رؤساء الأقسام، وعدم وجود جدول معلن لعمل الفرق الطبية.

كما راجع مسئولي وزارة الصحة والسكان مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومدى كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، والتي تؤدي أعطالها المتكررة، إلى التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى.



الصحة: إحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق في تغيب أطباء وفنيين



وجهت وزارة الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل، بسبب تغيب أطباء وفنيين بمختلف أقسام المستشفى، وعدم الالتزام بجداول العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال تفقد مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن الزيارة الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان راجعت انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، خلال تفقده أقسام (الرعاية المركزة، الحضانات، المعامل، الجراحة، الاستقبال والطوارئ)، حيث تبين عدم تواجد أي فنيين بقسم المعامل، وكذلك تغيب عدد كبير من الأطباء والتمريض بمختلف الأقسام، وعدم وجود جدول نشاط معلن للعاملين بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة المقصرين في مستوى النظافة بالمستشفى، وكذلك قِدم الفرش الطبي المتواجد على أسرة المرضى.

وقال «عبدالغفار» إن مسئولي وزارة الصحة والسكان تفقدت الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، بقسم الحضانات، كما راجع حضور الأخصائيين العاملين بالقسم، وفقًا للجداول، كما تفقد غرف إقامة المرضى لمتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان تفقدوا أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، معربًا عن استيائه لعدم تحقيق معدلات تنفيذ منجزة، منذ زيارته السابقة للمحافظة، وكذلك ملاحظة تغيب العاملين عن موقع العمل وإغلاق بوابات مبنى التطوير، موجهًا في هذا الصدد، بسحب مشروع تطوير المستشفى من الشركة المنفذة وإسناده إلى شركة أخرى لاستكمال أعمال التطوير.