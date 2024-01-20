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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بوسة .. كارول سماحة تطرح أحدث أغنياتها على يوتيوب

بوسة
بوسة

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "بوسة"، الأغنية باللهجة المصرية واللبنانية من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطع من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”.


وتعد أغنية “بوسة” هي أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.


كارول سماحة تشوق الجمهور للألبومها الجديد 
 

وكانت كارول قد شوقت المتابعين على السوشيال ميديا من خلال عدة بوستات شاركتها عن الأغنية وآخرها كان عن موعد صدورها، وقالت فيه: “رح نسمع مع بعض بوسة، أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد، أحلى وأكبر بوسة منّي إلكن”.

 

كلمات أغنية بوسة

على طريقتى حبيبى بَحبك
واللى يحِبك أحِبهُ كمان
على طريقتى ب أقول وب أدلع
واللى يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وب أنانية
أيوة ده عشق واصل ل جنون
يعنى إستحمل غيرتي شوية
مانت عيونك أحلى عيون
ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا
بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا
حالًا غمض عينيك
لسه فى مُفاجأه ليك
دى كمان دى كمان
دى عشان خاطرى انا

حبيبى مِن غير أى مُناسبة
إنت أعز وأغلى حَبيب
فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة
وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب
ليا طريقتي بقى

أنا بحبك وإنت عارفنى
لو توحشني أنا بعمِل ايه
مش مُمكن حاجه توقفنى
الشوق ده أنا مقدرش عليه
ليا طريقتي بقى

كارول سماحة بوست

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