ليفربول يضع جوهرة برازيلية على راداره

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، بوجد رغبة من جانب ليفربول في التعاقد مع صفقة جديدة من الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ليفربول يهدف إلى التعاقد مع لاعب وسط أتالانتا، البرازيلي إيدرسون، البالغ من العمر 24 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، معجب بإمكانات إيدرسون، ويرغب في إحضاره إلى ملعب آنفيلد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة مع نيوكاسل ويوفنتوس.

وشارك إيدرسون هذا الموسم مع أتالانتا، في 20 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

واقترب الإسباني تياجو ألكانتارا من الرحيل عن صفوف ليفربول، لذلك يرغب كلوب في إيجاد بديل له.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج، برصيد 45 نقطة.