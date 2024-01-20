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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كبرى المفاجآت|الجزائر تسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بوركينا فاسو بأمم أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب الجزائر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

وسجل هدفى بوركينا فاسو كل من اللاعب محمد كوناتي في الدقيقة 45+4 من عمر الشوط الأول، وبيرتراند تراوري من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وسجل هدفي الجزائر بغداد بونجاح في الدقيقة 51 و90+5 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط ، ورصيد منتخب الجزائر إلى نقطتين، وينتظره لقاء أخير في دور المجموعات امام منتخب موريتانيا الذي سيلعب مساء اليوم أمام أنجولا، ومنتخب بوركينا فاسو لقائه الأخير أمام أنجولا.
 

وأعلن منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو التشكيل الرسمي لمواجهتهما.

تشكيل منتخب الجزائر 

حراسة المرمي: مانديرا

الدفاع: عطال، أيت نوري، بن سبعيني وماندي.

الوسط: بن طالب، فيجولي، زروفي.

الهجوم: محرز، بلايلي، وبونجاح.


تشكيل بوركينا فاسو

 

حراسة المرمي: هيرفي كوفي، أدامو ناجالو، ايسوفو دايو، عيسي كابوريه، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، بلاتي توريه، أداما جويرا، جوستافو سنجاري، فيصل تابسوبا ومحمد كوناتي.

وأخفق منتخب الجزائر في الفوز أمام أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، حيث تعادل محاربو الصحراء مع أنجولا بهدف لكل منهما.

جاء تعادل الجزائر أمام أنجولا ليعلن استمرار اللعنة التي تطارد المنتخب الجزائرى منذ التتويج باللقب الأفريقي عام 2019، حيث إن محاربى الصحراء لم يحققوا أي فوز في نسخ أمم أفريقيا منذ التتويج باللقب على حساب السنغال.

بدأ منتخب الجزائر النسخة الماضية، بالتعادل مع سيراليون 0 / 0، ثم الهزيمة من غينيا الاستوائية 0 / 1، والهزيمة من كوت ديفوار 1/ 3، ليودع منافسات أمم أفريقيا بنقطة واحدة، فيما بدأ هذه النسخة بالتعادل مع أنجولا 1/ 1، لتتواصل العقدة.

يتصدر المنتخب البوركيني المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولي، وذلك برصيد 3 نقاط، ويحل الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطة، وأنجولا ثالثا برصيد نقطة، وموريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط .

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