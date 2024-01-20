الأمم المتحدة: يجب على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إنه يجب على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

أما عن هجوم معسكر عين الأسد الأمريكي في العراق فقال أمين العام الأمم المتحدة، أن العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة.

وأكد الأمين العام الأمم المتحدة، أن الهجمات المستمرة من داخل العراق وخارجه تقوض ما تحقق من استقرار في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفاد مسئول أمريكي ، في وقت سابق من اليوم، بضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن التقييم الإضافي لا يوضح ما إذا كانت قاعدة عين الأسد قد قُصفت بصواريخ أم قذائف.

وأكد مسئول أمريكي، أن هناك تقارير تشير إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خلال الضربة على قاعدة عين الأسد.