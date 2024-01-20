عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: يجب على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

صدى البلد

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إنه يجب على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

أما عن هجوم معسكر عين الأسد الأمريكي في العراق فقال أمين العام الأمم المتحدة، أن العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة. 

وأكد الأمين العام الأمم المتحدة، أن الهجمات المستمرة من داخل العراق وخارجه تقوض ما تحقق من استقرار في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفاد مسئول أمريكي ، في وقت سابق من اليوم، بضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن التقييم الإضافي لا يوضح ما إذا كانت قاعدة عين الأسد قد قُصفت بصواريخ أم قذائف.

وأكد مسئول أمريكي، أن هناك تقارير تشير إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خلال الضربة على قاعدة عين الأسد. 

 

الأمم المتحدة الامين العام الأمم المتحد الأمريكي الأمم المتحدة ا المنطقة الفلسطينى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

موضوعات متعلقة

تستضيف قوات أمريكية| ضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب لبنان إلى 4 أشخاص

بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

بسبب تنفيذ الضربة على دمشق .. إيران تتوعد بالانتقام من إسرائيل

مصادر لبنانية:إغتيال أثنين من قادة بالمقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الإدعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في دافوس

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

4 أمور تفعلها الملائكة مع الإنسان عند الاحتضار.. أسرار البرزخ

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم

إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ