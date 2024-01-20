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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب لبنان إلى 4 أشخاص

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عربية ، اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب لبنان إلى 4 أشخاص.
ونعى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، القيادي علي محمد حدرج الذي قتل بغارة إسرائيلية على بلدة البازورية جنوب لبنان.

أفادت مصادر حزب الله اللبناني ، اليوم، بتأكيد مقتل القيادي محمد دياب من قادة الحركة المقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أكدت مصادر لبنانية بأن هناك غارة إسرائيلية في لبنان قتلت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي حدرج.

وأفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن مصادر أمنية، مقتل 2 من أعضاء حركة حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

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