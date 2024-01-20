نصب واحتيال.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك

حذَّر خبراء جميع مستخدمي منصة "Facebook" فيسبوك من عمليات نصب واحتيال تتم داخل المنصة وتستهدف سرقة أموال المستخدمين عن طريق الإعلانات المُضللة.

وشدّد الخبراء من بنك TSB بأنه قد يكون أكثر من ثلث الإعلانات على Facebook Marketplace مزيفة، وأنها تحتوي على العديد من العناصر الاحتيالية من أجل سرقة أموال المستخدمين.

وصنف الخبراء نحو 34% من قوائم الإعلانات هي إعلانات مزيفة بدءًا من السيارات والساعات وأجهزة الألعاب إلى حقائب اليد والأجهزة وغيرها، كما تستخدم هذه الإعلانات نفس الأساليب التي يستخدمها المحتالون.

وفقًا لصحيفة “ مترو” فإنه على سبيل المثال، ُوجد أن هاتف آيفون iPhone 13 الذي يُباع عادةً بسعر 599 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة تم عرضه على المنصة على أنه جديد تمامًا مقابل 84 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وتعد Facebook Marketplace هي ميزة ضمن ميزات منصة فيسبوك مخصصة لبيع وشراء المنتجات على المنصة، ويمكن للمستخدمين البحث في فيسبوك عن الأشياء التي يريدونها ومن ثم شرائها وبيعها بناء على المنطقة أو الدولة.

وفي بيان، قال متحدث باسم فيسبوك إن لديهم أنظمة معمول بها لمنع عمليات الاحتيال في محاولة لحماية عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق يوميًا.

وأضاف إن Facebook Marketplace عبارة عن "خدمة لقاء وجمع محلية لا تسهل الدفع أو الشحن"، مما يعني أن المحتالين يمكنهم أخذ المحادثات من النظام الأساسي وهو ما لا يمكن تنفيذه.