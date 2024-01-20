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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجّه  الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى رجال وزارة الداخلية على ما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن الداخلي للدولة المصرية .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لازم نخلي بالنا من البلد وإحنا عندنا تحديات صعبة كثيرة".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على الدولة المصرية ويحافظ على استقرار الوطن".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تواجه أزمة وتحديات ومرينا بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية وعبرناها". 

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة لن ترى ما حدث في 25 يناير 2011 مجدداً ولن نرى الإخوان والطابور الخامس مجددًا في الدولة المصرية".

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